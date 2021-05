Sous la menace d'une arme de poing, il s'était fait remettre les 240 euros qui se trouvaient dans la caisse du commerce. Après avoir contesté les faits durant l'enquête, il était passé aux aveux devant le tribunal. Le Tubizien a déjà de multiples antécédents judiciaires et est en état de récidive. A l'audience, le ministère public avait requis cinq ans à son encontre.

Le prévenu était chez des amis, dans un logement du plateau de la gare à Tubize, lorsqu'il s'est absenté une petite demi-heure. Il a indiqué à l'audience qu'on lui avait donné une arme de poing de type Glock, sans chargeur. Il l'a prise et est allé commettre les faits, avant de revenir auprès de ses amis. Une partie du butin a servi à acheter des stupéfiants. Joachim F. est entré dans le magasin de nuit alors qu'un client venait de sortir, et le gérant dit avoir entendu le bruit mécanique d'une arme que l'on chambre. Il a supplié son agresseur de ne pas tirer et lui a remis l'argent.



A l'arrivée de la police, la victime n'était pas blessée mais se trouvait en état de choc. Les images de vidéosurveillance enregistrées par les caméras placées dans le commerce ainsi que celles installées dans l'espace public, aux abords de la gare de Tubize, ont rapidement permis aux enquêteurs d'identifier le prévenu, déjà bien connu des services de police.