Blessée et en état de choc, la victime a été abandonnée à elle-même en pleine nuit.

Le 26 novembre 2017, alors qu’elle s’était disputée avec son petit ami, une jeune fille a décidé de ne pas aller manger avec lui et ses proches dans un restaurant de la cité universitaire. Elle est allée boire un verre seule dans un bar proche de la Grand-Place, et est tombée sur une de ses anciennes collègues accompagnée d’un homme qu’elle ne connaissait pas. Ils l’ont invitée à leur table et la soirée s’est déroulée normalement.

Ils ont bu, l’homme est sorti plusieurs fois pour fumer et, la dernière fois, la demoiselle est allée avec lui. Mais il est revenu sans elle et la fille qui l’accompagnait lui a demandé où elle se trouvait. Il a répondu qu’elle était tombée devant un night-shop et qu’elle s’était cassé une dent. Et il voulait absolument partir, estimant qu’il était tard.

En réalité, la demoiselle a rejoint ses proches dans le restaurant dans un triste état. Elle avait trois dents cassées, des traces de coups et était en état de choc. Elle a raconté directement qu’elle ne se souvenait pas de tout mais qu’elle avait des flashs.

Elle se voyait, la tête à hauteur du pantalon de l’homme, et lui qui criait "suce-moi, salope". Elle a refusé, il lui a fait une sorte de clé de bras pour la contraindre, elle s’est défendue et a reçu un coup de genou en plein visage. Il a ensuite quitté les lieux et elle a rampé par terre pour se mettre à l’abri.

Elle était dans un tel état que ses proches l’ont directement emmenée à l’hôpital. Elle a pu décrire son agresseur avec précision, et Thomas, un Ottintois né en 1982, se retrouvait sur le banc des prévenus du tribunal correctionnel, lundi, poursuivi pour tentative de viol.

Il a expliqué qu’il ne se souvenait pas de tout, n’a pas formellement nié, mais pas avoué non plus. D’après lui, il avait trop bu - mais les images prises au night-shop montrent qu’il était parfaitement lucide - et son tort est d’avoir laissé la victime par terre après qu’elle a chuté.

Pas de quoi rassurer le ministère public quant à la capacité du jeune homme à assumer ses responsabilités. Une peine de 40 mois de prison a été requise.

Jugement le 24 février.