Un quartier ultramoderne au sein duquel vont notamment se côtoyer des services et du commerce de proximité, une résidence-services et un flat-services pour seniors, un énorme Outlet Mall, des espaces réservés aux loisirs, de l’agriculture urbaine, une maison médicale, une crèche, de l’Horeca, de larges espaces verts et une esplanade qui marquera l’entrée de ville.