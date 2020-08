C’est une tradition à Nivelles et dans de nombreuses autres communes: durant les grandes vacances, l’Opération Été solidaire permet à des jeunes de travailler moyennant rémunération, souvent pour la première fois de leur vie, tout en mettant leur enthousiasme au service de la collectivité. Ils sont en effet engagés par les villes et les CPAS, grâce à des subsides de la Région wallonne.

La pandémie en cours n’a pas eu raison du projet: à Nivelles, ce sont 14 étudiants qui travaillent cet été dans le cadre d’un dossier soumis à la Région par le CPAS et le guichet social de la Ville. Pas moins de 76 candidatures avaient été soumises et la sélection s’est faite selon divers critères d’âge et de mixité.

Ils ont notamment travaillé à la réfection d’un chemin et d’un espace désormais agrémenté d’un banc à l’arrière de la maison de repos Nos Tayons et de la résidence Samiette. Ils ont aussi rendu un petit coup de neuf au potager collectif, ce projet intergénérationnel lancé en 2013 et qui s’était un peu essoufflé avant de reprendre vigueur. Une quinzaine de personnes s’impliquent désormais et deux chalets d’entreposage des outils ont été rénovés par les sept jeunes de cette session. Leurs successeurs vont aussi réparer la toiture.