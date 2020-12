Il était poursuivi pour avoir frappé sa compagne et tenté de mettre le feu à l'appartement de celle-ci en octobre 2019. La condamnation de mercredi est la dix-septième pour ce prévenu qui avait indiqué à la victime qu'elle pouvait appeler la police, puisque que cela ne lui faisait pas peur.



C'est en pleurs que la victime avait appelé les policiers le 25 octobre 2019, après avoir été frappée par Sahin C. "Tu peux appeler les flics, je m'en fous", lui avait-il précisé. Quelques heures plus tard, il l'a recontactée par téléphone en lui conseillant de ne pas rester dans son l'appartement, parce qu'il comptait y mettre le feu.



La victime a averti les forces de l'ordre de cette menace, et est allée se réfugier chez une voisine. La nuit suivante, les habitants de l'immeuble ont entendu un grand bruit: le prévenu venait de forcer la porte d'entrée puis celle de l'appartement de sa compagne. Rapidement sur place, les policiers ont relevé une forte odeur d'essence.



Le prévenu avait disparu et par la suite, il a prétendu qu'il avait juste voulu s'immoler par le feu. La juge d'instruction, entendant cette explication, a prié le quadragénaire de présenter les vêtements qu'il portait le soir des faits pour que ses dires puissent être vérifiés.



Mais il ne l'a pas fait et ne s'est pas présenté à l'audience devant le tribunal correctionnel