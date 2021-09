Le 14 février 2020 en soirée, une Peugeot qui avait été volée est arrivée devant la concession automobile Kia à Nivelles. Un homme est descendu du véhicule alors qu’une autre personne l’attendait à l’intérieur. Il a brisé la vitrine avec un marteau et s’est introduit à l’intérieur, faisant main basse sur plusieurs tablettes et la monnaie qui se trouvait dans le distributeur de boissons.

Le lendemain, les policiers ont trouvé le voleur, endormi dans la Peugeot 2008 dont il s’était servi pour commettre les faits en terre aclote. Entre-temps, il s’était rendu au casino de Lille avec sa compagne mais il était seul dans le véhicule. Il s’agissait de Jonathan C, un habitant d’Uccle en libération conditionnelle, et dont le casier judiciaire était déjà bien chargé.

Il est apparu en cours d’enquête que l’homme faisait aussi l’objet d’une instruction menée à Bruxelles, pour divers vols de voiture commis en Brabant wallon mais aussi en province de Namur et en Flandre. Pour brouiller les pistes et limiter les risques d’être intercepté par la police alors qu’il se rendait sur les lieux des vols, Jonathan C. volait également des plaques d’immatriculation en région bruxelloise avant de se rendre sur les lieux d’autres forfaits.

Il a avoué aux enquêteurs qu’il était "fort dans le vol de voitures", sans s’étendre sur les moyens qu’il utilisait. Mais des perquisitions menées chez de potentiels complices ont permis de mettre la main sur un boitier électronique permettant de voler des voitures sans disposer des clés.

Le tribunal correctionnel vient de rendre son jugement: Jonathan écope de quatre ans de prison ferme et de 2400 euros d’amende. Sa compagne, qui était avec lui à Nivelles, est condamnée à un an de prison avec sursis.