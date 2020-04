La zone de police est présente sur le terrain... mais aussi sur les réseaux sociaux.

Depuis le début de l’instauration des règles de confinement et de distanciation sociale, la zone de police Nivelles-Genappe est présente sur le terrain pour s’assurer de leur respect, mais aussi sur les réseaux sociaux. Où en plus de rappeler les consignes, elle répond tous les jours - et même le week-end - aux questions pratiques qui lui sont posées.

C’est que l’objectif dans la zone n’est pas de mettre un maximum de PV, mais bien de s’assurer que les règles sont respectées, et donc comprises par la population. Pour le chef de zone, le commissaire divisionnaire Pascal Neyman, les choses semblent de plus en plus claire dans la tête des citoyens.

Cependant, à l’aube du week-end où pas mal de gens vont se demander s’ils peuvent s’adonner ou non à certaines activités, il a prévu une séance de réponses aux questions en live, sur Facebook.

Le rendez-vous est fixé sur la page Facebook de la zone de police Nivelles-Genappe, de 14h à 14 h 30, ce vendredi. Ce qui permettra de toucher un maximum de gens, mais le chef de zone précise que les questions (et donc les réponses) ne concernent que les problèmes qui se poseraient dans les communes de Nivelles et Genappe.