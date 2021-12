La zone de police poste souvent des avis sur les réseaux pour retrouver les propriétaires… Et si personne ne se manifeste ?

Il suffit de faire un tour sur la page Facebook de la police Nivelles-Genappe pour réaliser que les réseaux sociaux ne servent pas qu’à publier des messages de prévention ou détailler les résultats de certaines actions menées sur le terrain par les policiers. Très régulièrement, la police se sert de ce relais pour tenter d’identifier les propriétaires d’objets trouvés, ou de chiens qui ont pris la poudre d’escampette.

Dans ces cas-là, les partages sont particulièrement nombreux et en quelques heures, le message touche des centaines d’habitants des deux communes, voire d’au-delà. Au conseil de police ce mardi, Vinciane Hanse a demandé au commissaire divisionnaire Pascal Neyman si le procédé donne de bons résultats, et aussi ce qu’il se passe lorsque, malgré les recherches et les relais des internautes, personne ne vient réclamer un vélo - qu’on retrouve souvent abandonné - ou un animal.