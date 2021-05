Le phénomène est observé depuis plusieurs semaines et génère diverses infractions. Les policiers ottintois sont appelés à intervenir régulièrement, depuis environ cinq semaines, dans le cadre d'importants rassemblements illicites, généralement autour du lac néolouvaniste, explique un commissaire ottintois.

Vendredi, c'est sur le site du parc de la Source que quelque 1.500 jeunes se sont réunis, entre 17h00 à 23h00. La plupart étaient des mineurs, dont certains âgés de 13 ans, provenant essentiellement de Rixensart, La Hulpe et Gembloux. Lorsque les inspecteurs sont arrivés sur les lieux, de nombreux individus y buvaient du mousseux, de la bière et autres boissons alcoolisées, faisant fi de l'arrêté du gouverneur brabançon interdisant la consommation d'alcool sur la voie publique jusqu'au 30 juin. Sept équipes de la police locale et deux agents de la police fédérale de Nivelles ont saisi les boissons alcoolisées et amplificateurs audio avant de procéder à l'évacuation des lieux. Tout s'est déroulé dans le calme, mais des dégradations ont ensuite été constatées sur des trains en gare de Louvain-la-Neuve. Des renforts Securail ont été mobilisés.