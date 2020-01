La Ville a organisé dimanche sa cérémonie d’accueil des nouveaux habitants.

Il y avait du monde dans la salle des fêtes de l’hôtel de ville de Wavre dimanche matin, lors de la traditionnelle cérémonie d’accueil des nouveaux habitants. Non pas que l’année 2019 a vu un afflux inédit de nouveaux venus – ils sont 326 – mais l’événement ne s’était plus produit depuis 2017. La cérémonie n’avait pas eu lieu en 2018 suite aux élections communales. Ce sont donc les citoyens venus habiter en 2018 et 2019 dans la cité du Maca qui ont été invités. Plus de 370 d’entre eux sont venus.

La bourgmestre leur a tout d’abord présenté la Ville et une partie des projets “Wavre est à un véritable tournant de son histoire, a déclaré Françoise Pigeolet. Il y a des défis vitaux qui s’imposent à nous et des investissements sont nécessaires.”

© Geerts

Après une pluie de chiffres touchant à l’administration communale, les autorités communales ont remis 33 chèques-cadeaux à utiliser dans les commerces wavriens ainsi que des mugs “Keep calm and love Wavre”. Les nouveaux venus ont pu découvrir la spécialité locale, la tarte au Stofé servies par les membres de la confrérie en costume traditionnel.