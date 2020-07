Après quelques épisodes à rebondissement, les travaux de reconstruction des arcades de l’abbaye vont débuter à la fin du mois, pour se terminer durant le premier trimestre 2021. Dans un communiqué, le SPW précise les jours d’interruption de la circulation. La plupart du temps, des feux de signalisation réguleront le passage.

Mais de façon ponctuelle et limitée, la voirie devra être fermée. Concrètement, le passage sera impossible de 9 h à 15 h le 31 juillet, du 17 au 18 août et du 2 au 15 septembre. Ce qui veut dire qu’aux heures de pointe, on pourra passer durant ces journées. Cinq autres jours s’ajouteront à la fin du mois de septembre ou au début du mois d’octobre, avec un même principe dans les interdictions.

Des fermetures de 7 h à 16 h sont aussi prévues les 4 et 5 août, les 10 et 11 août, ainsi que du 30 août au 1er septembre pour réaliser des interventions clés comme les travaux de fondation, le montage des échafaudages ou la pose de l’arcade principale sur un gabarit. Des panneaux proposeront des itinéraires alternatifs et le site www.villers-la-ville.be/arcade sera mis à jour chaque semaine.