Même durant la crise sanitaire, les spécialistes ont observé qu’en Belgique, désormais, le nombre de décès dus à des maladies chroniques est devenu bien plus élevé que celui des décès causés par les maladies aiguës, dont le coronavirus. Il est vrai qu’un Belge sur quatre souffre d’hypertension, et que 1,5 million de nos compatriotes sont traités pour leur cholestérol. Ajoutez une population qui vieillit et une sédentarité toujours plus importante, et vous obtiendrez un cocktail qui n’augure rien de bon pour la santé publique dans l’avenir.

Il y a cependant moyen de changer les choses, en adoptant d’autres habitudes, et notamment le fait de marcher davantage. Sensibilisée par le Dr Marc Tomas, cardiologue de la maison médicale de Genappe, la Ville a décidé d’agir : elle lance le challenge "Bougenapp" du 1er octobre au 30 novembre.

Dans un premier temps, ce sont les 45-65 ans qui sont visés. Pour participer, ils doivent simplement télécharger une application gratuite, Start’R, sur leur smartphone, et entrer le code 1470GE. Après avoir rempli un petit questionnaire servant de bilan de santé - qu’ils sont libres de partager ou non avec leur médecin traitant -, l’application ludique les encouragera à marcher un peu plus chaque jour, en fixant des objectifs.

"C’est très facile, certaines Villes françaises comme Dunkerque ont déjà adopté cette application et ce sera une première en Belgique, indique le Dr Tomas. L’application compte le nombre de pas et n’est pas intrusive."

Le challenge fixé à Genappe, c’est que les participants parviennent ensemble à marcher 44 000 kilomètres cumulés du 1er octobre au 30 novembre. Soit un tour complet de la Terre en deux mois.

"L’an dernier, nous avions déjà gagné un challenge au niveau du Brabant wallon avec ‘Je cours pour ma forme’. J’espère qu’on va réussir celui-ci aussi, pour le bien-être de nos concitoyens", indique l’échevine de la Santé, Stéphanie Bury.

