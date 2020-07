Vous avez de bonnes idées dans votre cuisine ? Vous avez peut-être déjà un projet et vous voulez profiter d’une accélération pour créer votre entreprise ou start-up ?

Que vous soyez plutôt dans la cuisine, dans la transformation, dans la production de nourriture, dans le maraîchage… tant que ça tourne autour du "secteur food" ou de la technologie dans l’agriculture, la nouvelle collaboration entre Charleroi Métropole et la province du Brabant wallon pourrait bien vous intéresser.

Fin septembre, du 25 au 27, un "food hack" se tiendra à Charleroi. Ambition : dénicher des pépites de l’agroalimentaire pour une alimentation saine et durable en Wallonie. Une fois que les "food heroes" - les projets les plus prometteurs - seront trouvés, ils pourront entrer dans un programme d’accélération qui prendra la forme d’un "Food Camp", fin novembre et pour une durée de 12 semaines à Nivelles, avec des ateliers et des sessions deux à trois jours par semaine. Et vu qu’on sera alors arrivé à la saison des marchés de Noël, il y aura la possibilité de valider le projet avec le public directement, pour voir si la start-up est bien perçue et si l’accueil du produit par le public est positif.

"Ce n’est pas une formation, mais un accompagnement, pour pousser dans le dos, pour aider à ce que les projets aboutissent plus vite et mieux, avec des experts pour les challenger", détaille Denis Lesoil, directeur de Charleroi Entreprendre. Avec Cap Innove du Brabant wallon, ils veulent "mettre les intelligences ensemble", via des experts, des financeurs et des incubateurs, pour "répondre aux problèmes actuels de l’agroalimentaire, aux enjeux écologiques d’aujourd’hui et de demain, aux enjeux européens, belges, wallons et carolos", et éviter l’importation de produits ou de savoir-faire qui pourraient très bien être développés par des filières directement sur le territoire wallon.