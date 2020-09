À Nivelles, depuis des années, la rentrée est marquée par quelques festivités phares. On sait que le Tour Sainte-Gertrude n’aura pas lieu mais il y a d’autres annulations, et notamment celle du week-end "potirons" de l’ASBL Émeraude.

Installée depuis près de 40 ans à Baulers, l’institution héberge 25 handicapés adultes et son service de jour en accueille 35. Impliquée dans la vie locale, Émeraude est bien connue des Aclots et ils sont des centaines à participer aux activités qu’elle organise. Le week-end Potirons sert aussi à compléter le financement de l’association et son annulation n’est pas une bonne nouvelle. Les responsables ont toutefois planché sur des alternatives. C’est que les potirons ont été plantés en début de saison et la récolte est bientôt prête, autant en tirer parti. Les amateurs pourront donc venir les acheter directement au magasin de l’institution, au 7 de l’avenue de la Gare à Baulers, à partir du 14 septembre.

De nombreuses variétés sont disponibles, tant pour manger que pour réaliser des décorations d’automne. Il n’est pas nécessaire de réserver et le public peut passer jusqu’au 30 septembre les lundis et mercredis de 9 h 30 à 18 h, les mardis, jeudis et vendredis de 9 h 30 à 15 h 30 ainsi que les samedis de 9 h à 13 h.

Les gourmets attendent aussi la fête du Potiron d’Émeraude pour goûter quelques spécialités comme le potidjote (mais oui !), les quiches et les lasagnes au potiron, les galettes potiron-lavande ou les sablés roquefort-potirons.

Bonne nouvelle, ces produits de bouche sont également disponibles à la vente mais comme ils doivent être confectionnés par les résidents lors des ateliers cuisine, ils doivent faire l’objet de commandes préalables, soit par mail à l’adresse agl@asbl-emeraude.be, soit par téléphone au 067/21.51.04.

V.F.