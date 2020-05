La ferme a fait don de pommes de terre dont personne ne voulait, pas même McCain.

Scène plutôt atypique devant le CPAS jodoignois ce jeudi après-midi. À bord de son tracteur rempli de pommes de terre, Marc Decoster a déversé son contenu au sol sous les yeux ébahis des habitants du quartier.

Comme beaucoup d’agriculteurs en cette période de confinement, le propriétaire de la ferme Decoster ne savait pas quoi faire de ces quinze tonnes de patates, dont personne ne voulait, pas même McCain, la fameuse société productrice de frites surgelées. "Je fais venir des pommes de terre d’un collègue pour nourrir mon bétail. Ce sont les meilleures patates de Belgique, elles sont destinées aux frites et à la purée. Mais vu qu’il n’y a plus de demandes et qu’il se retrouve avec des invendus, je lui ai demandé de me livrer un peu plus pour pouvoir les donner aux bénéficiaires du CPAS."

Le geste n’aura coûté à Marc que le transport, car son ami a déjà touché la part du contrat avec McCain et celui-ci ne lui a donc pas facturé la quantité supplémentaire. Le Jodoignois a demandé au préalable à la présidente du CPAS s’il pouvait faire don de ces pommes de terre, ce qui a été immédiatement accepté.

Un beau geste de solidarité de la part des agriculteurs, inquiets pour leur situation. À la ferme Decoster, on produit principalement du lait et, comme pour les pommes de terre, celui-ci ne se vend plus aussi facilement. "On commence à avoir beaucoup trop de lait, s’inquiète Marc Decoster. Le prix commence à baisser car on est en surproduction. On tourne à 28 cents/litre mais certaines fermes nous font concurrence en proposant leur lait à 19 euros/litre."