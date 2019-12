Le SPW mobilité annonce une série de mesures préalables avant la mise en fonction. Plus de 5 kilomètres seront contrôlés dans les deux sens de circulation!

Le radar tronçon annoncé pour cette semaine sur la Nationale 25 ne devrait pas être opérationnel avant 2020. Et encore, il est possible qu’il faille attendre la fin du premier trimestre pour qu’il puisse enfin verbaliser les usagers en infraction.

Pourtant, du côté du cabinet de la ministre Valérie De Bue, qui a décidé de prendre l’épineux dossier de la sécurité de cet axe où la place des tracteurs fait débat, on fondait l’espoir de voir le dossier avancer rapidement, avec le souhait que le radar tronçon soit opérationnel dès la fin 2019.

Jean-Philippe Lombardi, responsable de la communication au cabinet de la ministre Valérie De Bue: "On a appris ce vendredi du SPW Mobilité que les choses n’iraient pas aussi vite que prévu. On ne peut que regretter que ce ne soit pas plus rapide."

Du côté du SPW Mobilité, Christophe Blérot confirme qu’il faudra patienter. "Les ouvriers sont occupés avec les tranchées cette semaine. Ils placeront les portiques la semaine prochaine. Il sera alors venu le moment de procéder aux mesures à prendre et au placement des caméras. Puis, une vérification des raccordements est prévue avec les contrôles pour que les données arrivent au centre Perex, à la police fédérale,…"

Du temps s’écoulera donc encore avant les premières verbalisations. "Il y aura aussi l’homologation par une société privée et indépendante pour éviter les recours. Ils devront s’assurer que le matériel fonctionne bien. Cela prendra du temps. On envisage le premier trimestre 2020, mais difficile de dire à ce stade si ce sera au début ou à la fin du trimestre! Avant de mandater cette société, nous devrons nous assurer que les caméras sont en ordre. En clair, ce n’est pas car les caméras seront placées que la demande pourra être introduite… Nous dépendons des intervenants."

Le radar-tronçon sera placé entre les sorties Court-Saint-Etienne (rue Deflaque) et la sortie Ways. Des caméras ANPR seront également placées entre ces deux points, à Bousval, pour que les usagers qui entrent ou quittent la N25 à cet endroit soient également contrôlés. "Cela représente une distance d’un peu plus de 5 kilomètres. On aura aussi la possibilité de contrôler les véhicules dans les deux sens de circulation!"