Au conseil de police de mardi soir, plusieurs questions ont été posées à propos de l’utilisation du radar répressif installé près du Colruyt de Nivelles, et qui était très attendu pour forcer les automobilistes à ralentir à cette entrée de ville.

Le chef de zone, le commissaire divisionnaire Pascal Neyman, a précisé que la police locale disposait actuellement de deux caméras, qu’elle fait tourner pour l’instant entre les cinq boitiers fixes installés dans les deux communes. Le seul placé à Nivelles est celui de la chaussée de Bruxelles. Les autres sont installés à la chaussée de Charleroi à Genappe, à la chaussée de Nivelles à Fonteny, à la rue de Namur à Houtain-le-Val et à l’avenue des combattants à Bousval.

Le tableau récapitulatif des perceptions immédiates (PI) et des procès-verbaux (PV) de 2020 montre que le flash a pas mal fonctionné du côté du Colruyt aclot: 480 PI, et 87 PV. Pour 2020, on est déjà à 83 PI et 7 PV.

Pour l’an dernier, c’est plus qu’à Genappe (7 PI et 3 PV), qu’à Houtain (163 PI et 34 PV) et qu’à Fonteny (56 PI et 34 PV). Mais si la chaussée de Bruxelles est manifestement un endroit sensible, le gros point noir de la zone reste l’avenue des Combattants, à Bousval. Là, en 2020, les contrôles ont débouché sur 898 PI et 219 PV. Pour cette année, on en est déjà à 417 PI et 156 PV.

Et les chiffres risquent encore d’augmenter puisque la zone de police vient de recevoir une troisième caméra, ce qui permettra des contrôles encore plus fréquent dans les deux communes.

Le commissaire divisionnaire Pascal Neyman a précisé que désormais, il y avait aussi des radars en fonction au tristement célèbre carrefour de l’arbre Sainte-Anne, sur la RN25 à Genappe. Là-bas, ce n’est pas la zone de police qui est à la manoeuvre mais la région wallonne, et ces radars particuliers flashent à la fois la vitesse et le franchissement des feux. Difficile de prétendre que ce n’est pas nécessaire: depuis leur mise en fonction, ils ont permis de constater environ 2.500 infractions, dont un millier en un mois seulement !

Par ailleurs, lors du dernier marathon de vitesse, en avril, la zone de police a contrôlé plus de 2.000 véhicules et rédigé 120 P.-V.