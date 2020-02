L’homologation des six radars tronçons sera réalisée dans les prochaines semaines.

On pensait les voir actifs fin 2019 mais la mise en fonctionnement des radars tronçons sur la N25 s’avère plus longue que prévu. Les six portiques, situés dans les deux directions sur une distance de 5 km, devraient toutefois être opérationnels dans le courant du mois de mars, nous confirme-t-on du côté du SPW Mobilité et Infrastructures.

"Les dernières interventions techniques comme les raccordements électriques seront terminées semaine prochaine, précise le porte-parole Christophe Blérot. L’entreprise que l’on a désignée va programmer dans l’agenda une date pour l’homologation avec un sous-traitant. Ce sera certainement dans les prochaines semaines, dans le courant du moins du mois de mars. "

L’homologation consiste notamment à orienter correctement la caméra, à vérifier son inclinaison pour pouvoir lire la plaque, à mesurer le tronçon et à synchroniser les horloges des caméras. Pour rappel, le premier radar tronçon calcule votre heure de passage grâce à la caméra ANPR intégrée et le second fait de même. Votre vitesse moyenne est calculée et si celle-ci est supérieure à la vitesse maximale autorisée, vous serez sanctionné.

Les travaux d’homologation sur ce type de route, qui s’apparente au gabarit d’une autoroute, sont assez conséquent et pourrait demander la fermeture de la N25. "On essayera de limiter au maximum l’impact de nuit, on doit voir comment on peut éviter une fermeture complète, poursuit le porte-parole. L’idée serait de travailler de nuit et de laisser au moins une bande de circulation ouverte et d’alterner entre les deux bandes de chaque direction."