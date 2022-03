Les forains ont d’abord chercher à contacter directement le bourgmestre car ils ne sont pas les bienvenus le week-end prochain dans la commune, dates habituelles du Carnaval, quant à lui toujours annulé. Cela fait des mois qu’ils ne recoivent aucune réponse aux mails envoyés. Les forains expliquent que la commune leur avait promis qu’en cas de retour au code jaune du baromètre Corona, ils pourraient venir installer la foire sans problème. Et pourtant, la commune maintient son refus.

"On veut qu’on nous laisse travailler, il (le bourgmestre) n’a aucun argument. En plus, la commune ne doit rien organiser, on s’occupe de tout", explique Michael Neders. Il rappelle que les forains payent l’emplacement de leur installation ainsi que les charges.Normalement, les forains sont présents sur la place communale à partir de mercredi 16 mars jusqu’à dimanche 20 mars. "Même les riverains qu’on a croisés trouvent ça dommage", nous dit Louis Neders.

Première tentative de contact

"On a déjà essayé d’entrer dans la commune une première fois et on nous a dit que le bourgmestre n’était pas là", explique Jean Carnier, forain. Louis a quant à lui réussi à avoir le Premier échevin, Nicolas Tamigniau, au téléphone. Celui-ci est en charge des fonctions du bourgmestre pendant son congé maladie. Une réunion est prévue avec lui à 11h30. "Il vient de m’apprendre qu’un évènement était prévu la semaine prochaine, avec près de 3 000 personnes, alors pourquoi pas nous ? Cette réunion va nous aider à ouvrir le dialogue avec eux", assure Louis.

Pour les riverains, la commune ne doit pas leur accorder une faveur pour qu’ils installent la foire. On parle ici d’un droit, qui représente 25% de leurs revenus mensuels.

"La réunion", où plutôt la discussion informelle sur le parking de la maison communale a bien eu lieu avec Nicolas Tamigniau. Selon l’échevin, c’est l’ASBL ABC qui occupera la place de la commune la semaine prochaine. "Il faut voir avec eux s’ils prennent toute la place. La seule chose, c’est qu’il ne faudra bloquer aucune voirie", indique-t-il aux forains. L’échevin ne semble pas en savoir plus. Pourtant, l’ASBL est le bras culturel de la commune….

Autre argument des autorités communales : sans carnaval, la foire n’est pas intéressante. Il s’agit donc maintenant pour les forains de scinder dans les esprits que plusieurs métiers dépendent de la culture, mais surtout de l’évènementiel. Or, il semble bel et bien y avoir un évènement de prévu par la commune la semaine prochaine.

Nicolas Tamigniau promet tout de même de discuter avec ses collègues et l’ASBL pour trouver une solution. Suite à suivre.