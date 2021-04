La scène est courante. Dès qu'un rayon de soleil pointe le bout de son nez à Louvain-la-Neuve, beaucoup d'étudiants se dirigent vers le lac qui borde la ville. L'affluence et la taille réduite de l'espace vert débouchent régulièrement sur de grands rassemblements. Certains ont dégénéré ces derniers jours, mettant à mal les règles sanitaires et les gestes barrières. La bourgmestre d'Ottignies-Louvain-la-Neuve a donc décidé d'écrire une lettre aux étudiants de sa commune pour tenter de faire changer les choses.



"Je suis évidemment bien consciente que vous êtes privés depuis bien longtemps de nombreuses activités sportives, culturelles et de loisirs. Je sais que les retrouvailles à Louvain-la-Neuve restent une des dernières possibilités pour vous de quitter cette ambiance lourde et pénible pour vivre quelque chose d'un peu festif et agréable. Je le sais et j'estime important que cette possibilité continue à vous être offerte, c'est ce que je souhaite vraiment", écrit la bourgmestre.

Mais celle-ci pointe également les travers de ces rassemblements. Elle constate que ceux-ci donnent lieu à des "débordements qui ne sont pas acceptables". "Les mesures Covid ne sont plus respectées, la consommation excessive d'alcool devient inquiétante, elle provoque des bagarres, des tapages, du vandalisme. Au lendemain des rassemblements, la ville et les abords du Lac sont littéralement jonchés de déchets...", énumère-t-elle.

Respect des règles

Julie Chantry a bien conscience que ces comportements sont le fait d'une minorité mais celle-ci a tenu à mettre les choses au clair. Elle rappelle ainsi que la consommation d'alcool est interdite sur l'espace public, 24h sur 24h, 7 jours sur 7 depuis le mois d'octobre, que les rassemblements à l'extérieur sont limités à 10 personnes au maximum et qu'une distance de 1,5 mètre doit être maintenue entre ces personnes. Le couvre-feu entre minuit et 5h est encore d'application jusqu'au 8 mai. "Ne pas respecter les mesures spécifiques à la crise sanitaire peut donner lieu à une amende de 250€", ajoute-t-elle.

La bourgmestre annonce que les abords du Lac feront l'objet d'une attention toute particulière en matière de propreté publique, de nuisances sonores et de consommation excessive d'alcool. "J'espère de tout cœur que vous garderez bien ces éléments en tête la prochaine fois que vous vous retrouverez à Louvain-la-Neuve. Pour que la Ville reste un lieu agréable, convivial et ouvert pour tout le monde", conclut-elle.