Quelques mois après l’incendie de Notre-Dame de Paris, les images du château de Dongelberg en proie aux flammes avaient ému tout un village et toute une région. L’incendie survenu en février dernier a fait beaucoup de dégâts mais la bâtisse de 1830 est miraculeusement restée debout. Les flammes ont surtout ravagé les structures en bois, les planchers et toute la toiture, calcinée depuis le donjon jusqu’à la tour de droite.

L’incident s’est produit alors que des travaux de rénovation avaient débuté quelques semaines plus tôt, pour le plus grand plaisir des voisins et des autorités communales de Jodoigne et d’Incourt. C’est que le château, à cheval sur les deux communes, était resté à l’abandon depuis son rachat en 1979 par une coopérative émanant de l’Opus Dei. Après environ 40 ans, le château allait enfin connaître une nouvelle vie.