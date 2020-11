Le groupe de jeunes affirme ne pas avoir voulu refouler les invités une fois l'heure du couvre-feu passée.

Dimanche matin, les équipes de plusieurs zones de police du Brabant wallon ont verbalisé 45 personnes lors d'une fête dans un bâtiment inoccupé de la chaussée de Charleroi, à Plancenoit (Lasne). Les policiers de La Mazerine, aidés de leurs collègues de Braine-l'Alleud, de Waterloo, de Wavre, de Nivelles-Genappe et de l'ouest Brabant wallon ont dressé un P.-V. "Covid" à chacun des 45 fêtards, originaires de la région mais également de France et des Pays-Bas. Tous ont été priés de quitter les lieux et n'ont pas fait opposition lors de l'évacuation.

S'il reconnaît avoir enfreint les règles visant à limiter la propagation du virus, le groupe de jeunes qui squatte le bâtiment réfute avoir voulu organiser une rave party, comme cela a été présenté dans un premier temps. "Disons que c'est une fête entre amis qui a dégénéré, concèdent ces dix jeunes âgés entre 20 et 25 ans qui se présentent comme des saisonniers agricoles.

(...)