Pour un comité de riverains, supprimer une partie de la prairie humide revient à augmenter les risques d’inondations dans le futur…

Cela fait de nombreuses années que le Collège communal rixensartois planche sur la sécurisation du bas de la rue de La Hulpe à Rosières. Deux écoles sont en effet implantées le long de cette voirie qui draine un trafic très important du fait de sa situation: à proximité de GSK mais aussi et surtout de la bretelle d’autoroute vers la E411.

Une situation source de multiples dangers pour les écoliers quand ceux-ci doivent traverser la voirie. Pour régler le problème, le Collège avait alors imaginé (dès 2014) un projet de création d’un nouveau parking et de divers aménagements. Mais en avril 2018, en plus du parking (avec kiss and drive), étaient alors imaginés un tout nouveau rond-point (au carrefour des rues de Bierges, de l’église Saint-André et de La Hulpe), ainsi qu’une nouvelle bretelle de l’E411 pour remplacer l’actuelle qui débouche sur la place du village.

