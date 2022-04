Des affiliés de tout âge, et même d’un âge certain, étaient présents ce vendredi après-midi au numéro 6 de la rue Solvay pour une inauguration teintée de rouge. Les nouveaux locaux de la Maison du Peuple de Rebecq ont en effet été dévoilés en présence de Paul Magnette, président du parti socialiste, ainsi que des bourgmestres de Rebecq, Ittre et Tubize.

(...)