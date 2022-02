Après trois ans de procédure, les opposants au projet éolien dans la campagne de Rebecq, au Stoquois, sont soulagés. Suite au rejet de son recours auprès des ministres Borsus et Tellier, Engie a décidé de ne pas aller plus loin dans la procédure et de renoncer définitivement à l’idée d’installer deux mâts de 150 mètres de haut, près de l’A8/E429.

"Après analyse de la décision ministérielle, Engie a décidé de ne pas aller en recours contre celle-ci au Conseil d’État, affirme son porte-parole, Olivier Desclée. Engie préfère s’atteler dès à présent à l’étude d’un projet alternatif dans la zone et/ou aux alentours de celle-ci. Nous continuerons à travailler en dialoguant avec l’ensemble des parties prenantes."

Pour rappel, les services régionaux avaient pointé plusieurs écarts au cadre éolien, qui favorise les parcs se composant d’un minimum de cinq éoliennes ainsi que les extensions de parcs existants, afin de permettre une exploitation optimale du gisement éolien. Une extension du parc (qui aurait comporté deux éoliennes) n’aurait pas été envisageable, compte tenu des contraintes d’implantation locales et de la proximité des habitations. Les services régionaux avaient en outre estimé que l’isolement de ces mâts participerait au morcellement du paysage.

Une décision accueillie favorablement par les opposants au projet, mobilisés depuis tout juste trois ans. Reste à voir, à présent, avec quel projet viendra le producteur d’électricité pour cette zone.