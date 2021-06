Les cours de Reconnexion sont organisés par la Province du Brabant wallon pour relancer les élèves qui le souhaitent dans diverses matières. Ces cours gratuits peuvent être suivis par les élèves qui sortent 6e primaire, ainsi que ceux de l’enseignement secondaire toutes années confondues.

Cette opération a été lancée en partant du constat que la jeunesse a beaucoup souffert de la crise sanitaire, et cela peut s’observer tant au niveau du stress que de l’épuisement. En effet, la situation a pu être très déstabilisante pour certains élèves. Afin d’éviter le décrochage scolaire de certains élèves durant ces deux mois de vacances, cinq journées de cours gratuits sont organisées 23 au 27 août. « Depuis, la crise sanitaire, nous avons dû nous réinventer et apprendre à vivre avec une nouvelle réalité. L’enseignement ne fait pas exception. Ici, notre but est de reconnecter le jeune à la vie scolaire mais aussi de lui redonner confiance », explique Isabelle Evrard, la députée provinciale du tourisme. Le montant de l’opération, soit 101 000 euros, est totalement financé par la province du Brabant wallon afin de couvrir les salaires des professeurs.

Le matin, les élèves assisteront au cours d’une matière essentielle de leur choix : français, math, sciences ou langues modernes (anglais ou néérlandais). Les groupes sont limités à maximum 15 personnes, et divisés en deux section, de la 6e primaire à la 3e secondaire et de la 4e secondaire à la rétho. L’après-midi sera consacrée à des activités ludiques, sportives ou de découvertes comme le codage, l’électricité, ...

L’opération se déroule dans plusieurs écoles provinciales telles qu’au CEPES à Jodoigne, à l’IPES de Wavre, à l’IPET à Nivelles et encore à l’IPES de Tubize. « Les retours des participants de l’édition 2020 ont été très positifs. C’est ce qui nous a conforté à poursuivre ce projet », ajoute la députée. Ces cours gratuits sont destinés aux élèves de toutes les écoles du Brabant wallon, et qui y résident.

La Province peut notamment compter dans ses partenaires sur l’Open Hub, Les Jeunes Entreprises, Synfora et Cap Innove. L’Open Hub fera sillonner le Tech Truck, un fablab mobile qui se déplacera aux différentes écoles. Il permettra de sensibiliser les élèves aux nouvelles technologies, dont la robotique. Les inscriptions peuvent se faire via un formulaire électronique à compléter en ligne sur le site de la Province. Elles sont clôturées à 240 inscriptions maximum.