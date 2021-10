Après les refus de la fonctionnaire délégué et du ministre Borsus, la majorité propose un bâtiment moins haut mais adjoint de trois résidences-services. Les riverains sont sortis de la présentation très mitigés.

Suite aux refus de la fonctionnaire déléguée et du ministre de l’Aménagement du territoire sur recours, la majorité de Grez-Doiceau a décidé de ne pas introduire de recours et de revoir en profondeur son projet de reconstruction du Home Renard sur un terrain dans le quartier des Cinq Bonniers. Elle a présenté les grandes lignes de son nouveau projet aux riverains ce lundi soir.

La majorité grézienne veut aller vite dans son dossier car la maison de repos actuelle arrive en fin de vie et ne répondra bientôt plus aux normes. Contrairement à la majorité précédente qui entendait reconstruire le home sur le site actuel, la majorité souhaite construire un nouveau bâtiment dans une prairie, située entre la ruelle des Foins et le sentier des Cinq Bonniers. Le projet avait été recalé pour l’impact paysager du bâtiment, dont l’aspect était jugé trop “hospitalier” et son manque d’intégration dans le quartier résidentiel.

(...)