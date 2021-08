Le phénomène n’est pas observé que dans ces seules communes, ni même uniquement dans le Brabant wallon, mais il semblerait que les contaminations au covid-19 soient en recrudescence ces derniers temps à Lasne comme à Rixensart, comme l’ont annoncé ces deux entités. Une recrudescence qui touche principalement les jeunes de moins de 25 ans.

“On se tient prêt à se réunir avec le gouverneur, la Province et l’AViQ en fonction de l’évolution de la situation, explique Pierre Mévisse, bourgmestre de Lasne faisant fonction. Et on se tient prêt à prendre des mesures si cela est nécessaire.”

(...)