Recrudescence des vols dans les abris de jardin dans l'Ouest du Brabant wallon

Visiblement, le fait de savoir que les gens restent chez eux ne ralentit pas les ardeurs des voleurs. Présence ou pas dans une maison, certains n'hésitent pas à continuer de commettre leurs méfaits.



Ce week-end, c'est la zone de police Ouest Brabant wallon (Tubize, Ittre, Rebecq et Braine-le-Château) qui tire la sonnette d'alarme concernant... les vols dans les abris de jardin. En effet, les forces de l'ordre constate une recrudescence de ce type de vol et demande à la population d'y être attentive.



La zone de police prodigue également quelques conseils pour éviter une mauvaise surprise, surtout en cette période de déconfinement. Pour mieux se protéger contre ces vols, les forces de l'ordre préconisent de renforcer la fermeture par un loquet solide fermé par un cadenas de qualité à clé ou à code. Si la porte de l'abri de jardin est pourvue d’une serrure, il faut privilégier l’utilisation d’une serrure à cylindre protégé ou renforcé. Enfin, pour éviter ces vols, il est recommandé d'installer un spot avec détecteur de mouvements pour éclairer son accès principal.



Dernier conseil: si vous avez des vélos stockés dans votre abri de jardin, il est conseillé de les fixer à un point d’ancrage, à l’aide d’un cadenas.



En attendant, la prudence est de mise car malheureusement, même en temps de pandémie, les vols ne s'arrêtent pas!