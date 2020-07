Réfection de voiries à Perwez: plus de 250.000 euros prévus © Flémal Brabant wallon J.Br.

Le sentier 38 dit "sentier de la cure" notamment va être complètement remis en état.





Lors du dernier conseil communal, les édiles de Perwez ont voté plusieurs gros travaux de rénovation de voiries aux quatre coins de l'entité. Pour commencer, c'est le sentier 38 dit "sentier de la cure" qui relie la rue Trémouroux et la rue Chapelle à la Barre à Orbais qui sera complètement remis en état. Concrètement, il y est prévu l’aménagement d’un cheminement en pavés de béton d’une largeur de 150 cm, pour un montant estimé à 50.000 euros. Un chantier qui sera réalisé dans le cadre de l’appel à projets "Amélioration de la mobilité/sécurisation des voiries" qui a été lancé par la Province du Brabant wallon. "Il s’agit d’un beau projet permettant aux écoliers de rejoindre l’école de manière sécurisée et un sentier supplémentaire pour le bonheur des promeneurs", se réjouit Véronique de Brouwer, l'échevine de la Mobilité de Perwez.



Mais le sentier 38 n'est pas le seul qui connaîtra prochainement une cure de Jouvence. En effet, le Collège prévoit également l’asphaltage des plusieurs voiries pour un montant total avoisinant les 200.000 euros. Des travaux qui visent notamment le remembrement, près de la ferme Godechoul, de l'avenue Wilmart; des travaux dans la rue de la Cayenne entre la rue du Gadaffe et la rue du Motel; le remembrement entre la Tiège Gobart et la rue du Buisson; le remembrement dans le prolongement de la rue de Coquiamont et enfin, des travaux dans la rue de l’Intérieur depuis le n°150 jusqu’à l’accès au n°181.



Bref: plusieurs chantiers importants pour redonner un coup de frais à l'entité pour un montant d'environ 250.000 euros.