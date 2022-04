Une petite pièce au rez-de-chaussée avec le comptoir, et un escalier étroit menant à l’étage. Au total donc, deux pièces, lumineuses et accueillantes qui donnent envie de s’asseoir à même le sol et de commencer à feuilleter l’un ou l’autre des 4 000 ouvrages disposés sur les étagères. Sauf qu’il ne s’agit pas d’une bibliothèque, mais d’une librairie. Avec une particularité: Relirelu ne propose que des ouvrages de seconde main.

Installée à l’arrière de l’église de Saint-Géry, la boutique a ouvert ses portes ce mardi. Et les clients sont déjà nombreux à venir découvrir les livres pour enfants, adolescents et adultes, bande dessinées et romans. (...)