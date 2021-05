L’histoire des géants de Nivelles est longue, très longue: l’Argayon est considéré comme le plus ancien géant de procession de Wallonie. On sait qu’il a été rénové en 1584, et son existence serait déjà mentionnée dans des archives du XIVe siècle. Son épouse, l’Argayonne, a été créée en 1645. Il y a eu dans leur vie quelques épisodes agités, comme leur interdiction par Joseph II en 1786, et leur vente imposée la même année. En mai 1940, ils ont été détruits lors du bombardement de Nivelles.

L’Argayon et l’Argayonne sont cependant réapparus après la guerre, recréés d’après des croquis de Paul Collet datant de 1929. Et aujourd’hui, il n’y a pas de fête populaire en terre aclote sans ces géants qui emmènent le cortège du carnaval ou accompagnent la rentrée du tour Sainte-Gertrude. Cependant, leur dernière restauration datant d’il y a près de 40 ans, leur état n’est pas optimal.

Le collège communal vient d’attribuer un marché pour leur donner un sérieux coup de neuf. Ils seront envoyés dans un atelier de restauration spécialisé, situé à Comines-Warneton. Ce marché d’environ 17.000 euros est divisé en plusieurs « lots ». Il y a par exemple la modification du système de portage: le bois rembourré sera remplacé par du cuir, ce qui devrait faciliter la vie de ceux qui donnent vie à ces (très) hauts géants lors des cortèges.

Un autre lot porte sur la rénovation des habits, mais l’échevin du folklore Benoit Giroul tient à rassurer: on respectera toujours les croquis réalisés par Paul Collet. La poitrine de l’Argayonne, qui est un peu haute actuellement, sera également modifiée.

Dans un deuxième temps, après modification budgétaire soumise au conseil communal, on va également s’attaquer aux têtes et aux chapeaux, qui eux aussi ont besoin d’une restauration. Le tout devrait être terminé pour le carnaval 2022 mais le contrat prévoit que les géants puissent faire une réapparition en terre aclote, dans leur aspect actuel, lors du prochain Tour Sainte-Gertrude.