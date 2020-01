Le bourgmestre annonce un chantier de longue haleine.

Perwez bénéficie d’installations sportives de très bonne qualité. Mais les plus anciennes infrastructures prennent de l’âge et l’heure est à la rénovation du centre sportif. La toiture présente de nombreuses infiltrations ; les panneaux translucides doivent être remplacés ; les toitures plates également ; l’installation électrique doit être revue ; le revêtement de la salle présente de nombreuses fissures alors que les vestiaires doivent être complètement rafraîchis.

"Le bâtiment est énergivore et des économies d’énergie peuvent être réalisées : il faut penser à une meilleure ventilation des salles annexes et à la mise aux normes d’efficacité énergétique du bâtiment, indique le bourgmestre Jordan Godfriaux, en charge du Sport. Quant à l’organisation des différents locaux, il faut réfléchir en profondeur à optimiser leur emplacement. Il est nécessaire d’améliorer la qualité de l’accueil et la surveillance des accès et de l’utilisation des installations du centre sportif."

Pour la majorité, il faut aussi réorganiser les bureaux dans l’objectif d’assurer une meilleure utilisation des installations, tout en maintenant les aspects obligatoires d’un centre sportif (infirmerie, locaux d’arbitrage…). En outre, il est utile de prévoir l’aménagement des chemins d’évacuation en suffisance, y compris avec un aménagement éventuel des abords.

Un auteur de projets sera désigné pour dessiner les plans et réaliser les études de travaux. Un travail de longue haleine s’annonce.