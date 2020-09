Au mois de juin 2019, la commune de Lasne entrait à son tour dans "la grande aventure RenoWatt". Une aventure qui a pour but de réduire les dépenses énergétiques de divers bâtiments publics d’au moins 32 %, ce qui correspond à l’objectif que l’Europe s’est fixé d’ici à l’horizon 2030. Une réduction salutaire au niveau environnemental, mais qui aura également une belle répercussion financière.

Dans la foulée, on apprenait que 4 bâtiments publics lasnois - la maison communale, les écoles communales d’Ohain et de Plancenoit ainsi que le centre sportif de Lasne - étaient sélectionnés parmi les 8 bâtiments éligibles pour le programme.

Et depuis quelques jours, la commune de Lasne connaît la fourchette des investissements requis par RenoWatt. "On sait désormais ce qui pourrait être fait, confirme Cédric Gillis, l’échevin de l’Énergie et du Développement durable. Au total, les travaux proposés par RenoWatt auraient un coût estimé compris entre 1,3 et 1,9 million d’euros en fonction de ce que l’on décidera. À nous désormais de prendre une décision et déterminer ce qu’on fera ou non."

En tout, parmi les 4 bâtiments qui pourraient bénéficier des rénovations énergétiques, une certitude se dégage. "Le centre sportif de Lasne est sans aucun doute le bâtiment le plus énergivore, ajoute Cédric Gillis. Ce qui signifie qu’à long terme c’est aussi le bâtiment avec lequel on réalisera le plus d’économies d’énergie. Toutefois, il est encore trop tôt pour établir une hiérarchie des projets. On va la déterminer dans les prochaines semaines."