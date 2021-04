Au conseil de police de la zone Nivelles-Genappe, mardi soir, Louison Renault (Nivelles) et Bernard Lowenthal (Genappe) ont interrogé les bourgmestres Pierre Huart et Gérard Couronné ainsi que le chef de zone sur ce qui pourrait se passer le 1er mai. Si certains cafetiers ou restaurateurs restent dans la ligne qu’ils ont annoncée et ouvrent leur terrasse avec une semaine d’avance, la police va-t-elle vraiment intervenir ? Y a-t-il déjà des instructions qui sont données ?

Une réunion a eu lieu lundi après-midi entre les bourgmestres et le gouverneur du Brabant wallon, et ce dernier s’est voulu très clair, bien qu’une nouvelle rencontre soit annoncée jeudi : l’arrêté ministériel qui n’autorise les réouvertures qu’à partir du 8 mai prochain devra être respecté, et il est du devoir de la police d’intervenir pour s’en assurer.