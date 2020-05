La plupart des magasins de la galerie ont rouvert mais les clients étaient peu nombreux

Ce lundi à l’heure de midi, lorsque les clients qui travaillent en ville ou dans les zonings aclots en profitent pour faire un saut au Shopping Center, on était loin du rush que certains redoutaient pour le premier jour d’ouverture. On pourra difficilement, en cas de « deuxième vague », mettre en cause ceux qui auraient pris d’assaut les magasins de la galerie commerciale: celle-ci était pratiquement déserte.

Quelques commerces étaient encore fermés, peaufinant derrière les volets clos les mesures à mettre en place pour ouvrir en respectant toutes les règles de sécurité dans l’après-midi. A l’entrée des autres boutiques, du gel pour se nettoyer les mains, un écriteau définissant le nombre maximal de personnes admises en même temps et… le personnel attendant désespérément les acheteurs.

« J’ai pour instruction de ne rien dire à la presse mais vous constatez par vous-même… », glissait le responsable d’une enseigne de vêtements.

Les seules files (quatre ou cinq personnes tout au plus) présentes se sont formées devant les boutiques Orange et Belgacom, pour des particuliers ayant attendu la réouverture des magasins physiques pour régler leurs soucis d’abonnement téléphonique ou de GSM.

« Je suis passé en centre-ville et ça reprend doucement aussi: les Nivellois sont prudents », confirmait sur place l’échevin du commerce, Benoit Giroul, venu lui aussi voir comment cela se passait pour cette réouverture du Shopping Center.