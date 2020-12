Le projet de mobilité urbaine, baptisé Navajo, était initialement prévu pour le mois de décembre. Le reconfinement ne permet malheureusement pas sa mise en route dans des conditions optimales. David Da Câmara Gomes, l’échevin de la mobilité à OLLN, explique : "On pense qu’il vaut mieux démarrer le projet lorsqu’il y aura des utilisateurs." En effet, pour le moment, le site universitaire est vide et la plupart des travailleurs du Parc scientifique sont en télétravail. "Dans ces conditions, ça n’a pas de sens", ajoute-il. Le transport à la demande a donc postposé sa date de lancement au 1er février et la navette autonome au 1er mars prochain.



Pour rappel, ce projet était lancé en mars 2019 par la Ville d’Ottignies-Louvain-la-Neuve, dans le cadre de Digital Wallonia "Territoire intelligent", subsidiée de 275 000 euros par la Région. Le TEC, la Province du Brabant wallon, l’UCLouvain, l’Intercommunale du Brabant wallon et le China Belgium Technology Center étaient rapidement devenus les partenaires de l’opération. Lors du conseil communal du 29 septembre, la Ville et le TEC ont attribué les trois marchés publics au projet.



Le transport sur demande desservira le Parc scientifique et la navette autonome traversera la zone Einstein sur 6-8 arrêts. Cette dernière est un minibus d’une quinzaine de places sans chauffeur, mais sous la surveillance d’un accompagnateur. "On croise les doigts pour que ces deux projets se confrontent à un trafic normal bientôt", conclut David Da Câmara Gomes. Ces deux innovations technologiques seront testées pendant six mois.