Il est soupçonné d'avoir corrompu un ancien Premier ministre congolais pour le compte de Duferco.

La chambre du conseil de Bruxelles a reporté, mardi, l'examen du dossier de corruption, faux, usage de faux et blanchiment dans lequel une dizaine de personnes sont inculpées, dont l'ancien ministre et ancien bourgmestre de Waterloo Serge Kubla. La prochaine date d'audience n'a pas encore été fixée. Pour rappel, Serge Kubla avait été interpellé début 2015, soupçonné d'avoir corrompu un ancien Premier ministre congolais en 2009, dans le cadre d'un marché pour l'exploitation de gisements miniers convoité par le groupe sidérurgique italo-suisse Duferco. Serge Kubla est suspecté dans ce dossier d'avoir servi d'intermédiaire pour le groupe industriel Duferco. Il est notamment question d'une société écran créée à Malte par Serge Kubla, via laquelle il aurait facturé des frais de consultance de plusieurs centaines de milliers d'euros à une entité de Duferco. Un compte suisse ouvert auprès de la banque privée Pictet est aussi évoqué. C'est à partir de ce compte que Serge Kubla aurait retiré cet argent en liquide, via une filiale au Luxembourg.

Selon divers médias, Duferco avait plus précisément recruté Serge Kubla comme lobbyiste-consultant pour tenter d'obtenir de pouvoir exploiter des gisements miniers en République Démocratique du Congo. Serge Kubla aurait reconnu avoir remis une enveloppe de 20.000 euros à l'épouse d'un ancien Premier ministre congolais, alors que celle-ci était de passage à Bruxelles.

Antonio Gozzi et Massimo Croci, qui étaient à la tête de Duferco, ont également été inculpés de corruption.