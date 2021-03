Pourra-t-on organiser de grands événements cet été en Belgique ? Actuellement, la réponse est encore très floue, ce qui n’est pas des plus confortables pour les organisateurs de grands rassemblements. Tour des Sites, qui met sur pied chaque année la Nuit des Chœurs à l’abbaye de Villers, estime qu’il n’est pas envisageable de séparer les articles sur scène avec des cloisons, et guère possible d’accueillir les spectateurs durant six heures dans de bonnes conditions en leur imposant un masque et sans leur proposer de manger sur place.

En clair, l’édition 2021 de la Nuit des Chœurs passe à la trappe, le rendez-vous est fixé aux 26 et 27 août 2022. De toute façon, comme l’événement accueille des artistes internationaux, ils n’étaient même pas sûrs qu’ils puissent venir en Belgique depuis l’étranger.

Par contre, les organisateurs ont imaginé un “spectacle promenade” à l’abbaye de Villers. Intitulé “La Vallée secrète” (www.lavalleesecrete.org), ce spectacle sera proposé du 21 août au 26 septembre et permettra au public, en groupes restreints, de découvrir l’histoire du site cistercien.

“L’objectif sous-jacent de ce spectacle consiste à libérer le grand public de ses éventuelles peurs et blocages psychologiques suite à une année anxiogène où l’espace public a été diabolisé, indique Tour des Sites. Il s’agit d’inviter les citoyens à se réapproprier la culture et l’événementiel.”

Concrètement, chaque soir, les spectateurs rejoindront selon un parcours bien défini trois endroits privilégiés de l’abbaye. Durant 90 minutes, on plongera au travers du récit et de la promenade dans les différentes époques de l’abbaye, de sa construction à sa destruction suite à la révolution française puis à son abandon, en passant par son âge d’or. Acteurs, danseurs et techniques de vidéo mapping rendront la balade féerique.