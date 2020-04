L'entreprise chargée du ramassage doit composer avec des effectifs réduits.

L'intercommunale inBW a annoncé mardi la reprise partielle de la collecte des papiers et cartons de porte en porte, dans certaines communes du Brabant wallon. La tournée des 8 et 9 avril sur le territoire de Waterloo sera assurée. Cela devrait être le cas aussi le samedi 11 avril à Ramillies et Jodoigne, le mardi 14 avril dans une autre partie de Jodoigne, le mercredi 15 avril à Chastre et Walhain, le 16 avril à Grez-Doiceau et le 17 avril à Wavre. Par contre, la collecte ne sera pas assurée aux dates prévues à Tubize, Rixensart, Nivelles, Chaumont-Gistoux, Beauvechain et Mont-Saint-Guibert. "Ceci s'explique par le fait que la société réalisant les collectes de papiers-cartons (et d'emballage PMC) partout en Brabant wallon et à Braine-le-Comte s'occupe également des collectes d'ordures ménagères dans certaines communes. Par conséquent, cette société ne dispose pas tous les jours du même nombre de camions disponibles pour collecter les papiers-cartons", précise l'intercommunale brabançonne.

Les collectes d'ordures ménagères restent en effet prioritaires et les camions disponibles y sont donc affectés en premier lieu. L'entreprise chargée du ramassage de porte en porte doit également composer avec des effectifs réduits. Le respect des règles de distanciation sociale impose que chaque camion ne dispose que d'un chargeur au lieu de deux habituellement, les collectes doivent donc être réalisées avec deux fois plus de camion qu'en situation normale.

L'intercommunale inBW en profite pour rappeler aux citoyens qu'en cette période d'épidémie, les mouchoirs en papier usagés, les masques et les gants doivent être jetés dans les sacs blancs réservés aux ordures ménagères, et pas parmi les papiers et cartons.