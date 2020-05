Quarante élèves d’une école de promotion sociale doivent coudre 2 000 masques pour la Province.

La semaine dernière, les étudiants de la section habillement de l’Institut de promotion sociale et de formation continuée (IPFC) à Nivelles recevaient un mail de leur professeure à propos d’un projet de confection de masques. Dans ce mail, elle annonçait que la Province du Brabant wallon a besoin de 2 000 masques pour les citoyens pour le 7 mai. Pour ce faire, l’institution fournirait les tissus, élastiques, filtres et fils nécessaires. Il était demandé aux élèves de choisir entre un travail à l’école ou à domicile, en leur garantissant toutes les mesures de sécurité et de distanciation sociale au sein de l’établissement.

Alors que la professeure avait annoncé que des kits seraient prêts à l’école, les étudiants ont eu une (première) mauvaise surprise. " On s’est retrouvé à près de 20 personnes reparties dans deux classes à couper le tissu et les élastiques, alors qu’on était censés recevoir des kits" , n ous confie une étudiante sous le couvert de l’anonymat.

Mais ce qui a fait réagir l’étudiante, c’est lorsque sa professeure indique que "comme ce travail est demandé par la Province dans le cadre du cours, il sera pris en compte pour votre participation au cours pendant la période de confinement". Notre interlocutrice dénonce "l’exploitation des étudiants", qui cousent ces masques " gratuitement et sans possibilité de refuser ce travail". "Je trouve que la méthode est scandaleuse, poursuit-elle. Si on avait demandé ça à des bénévoles, j’aurais pu comprendre la démarche. Mais m’imposer cette tâche de cette façon, ça passe mal. Je vois que les autres s’exécutent mais moi ça me pose un problème de conscience. En plus, ça ne fait pas partie du programme, on n’apprend rien en cousant des masques."

À la lecture du mail, il faut bien reconnaître qu’il n’est nulle part mentionné que la participation à cette opération est libre. La seule réponse qu’attend la professeure de ses étudiants est de savoir s’ils réaliseront ce travail à l’école ou à domicile.