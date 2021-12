On le sait, les lieux de culture doivent refermer leurs portes depuis ce dimanche. À Nivelles où lors d’un conseil communal récent, l’échevin Gregory Leclercq (Ecolo) avait tiré un bilan plutôt mitigé de la reprise culturelle, on ne comprend pas cette nouvelle mesure, et on tient à le faire savoir. Beaucoup d’efforts avaient été réalisés pour accueillir le public en toute sécurité : masque, gel, jauge limitée, aération… Tout cela pour arriver à une troisième fermeture sans réelle concertation avec le secteur.

"Il y a une grosse incompréhension et même une profonde colère, confirme l’échevin de la Culture. Tout se passait bien pour l’instant avec les mesures mises en place et une nouvelle fermeture est extrêmement préjudiciable. Pour l’instant, surtout pour le cinéma parce qu’il y a peu de spectacles en fin d’année à Nivelles, mais on ne sait pas ce qui va se passer au mois de janvier… Chaque fois, il faut relancer toute une dynamique pour tenter de faire revenir les spectateurs. Cela devient compliqué, y compris au niveau financier."

