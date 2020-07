En cas de récidive dans le non-respect des heures d'ouverture, les établissements seront fermés.

Si l’arrêté du ministère de l’Intérieur, fixant les grandes lignes de ce qui a été décidé par le CNS, se faisait encore attendre vendredi, certains bourgmestres ont déjà décidé d’imposer des mesures plus strictes dans leur commune.

C'est le cas de Waterloo qui entend ne rien laisser au hasard. “On attend bien évidemment la sortie de l’arrêt définitif mais l’idée est d’imposer le port du masque sur la chaussée de Bruxelles entre SAWA et le site dit 115, dans les Galeries Wellington ainsi qu’à l’arrière de la rue François Libert où il y a des commerces et sur la place de Joli-Bois”, indique Florence Reuter, la bourgmestre de la cité du Lion.