Alexandra Tondeur lance un appel à la Région pour une piste d’athlétisme de qualité.

Être athlète de haut niveau, c’est beaucoup de sacrifices, mais aussi, souvent, les projecteurs braqués sur soi. Aux yeux de nombreuses personnes, c’est aussi un exemple à suivre. Alors, profitant de l’attention qui lui est donnée, la championne du monde de triathlon Alexandra Tondeur en profite pour lancer un message clair. Il n’est pas trop tard, mais cela devient urgent ! Mais quoi donc ? La piste d’athlétisme de Nivelles…

"Il y a peu, je vous présentais ma propre version du talent sur mes réseaux sociaux ! Si vous n’êtes pas abonnés, je vous fais un remake : nous naissons avec un don. Le travail permet de le développer pour tenter, du bout des doigts, difficilement, avec humilité, d’en faire un talent."

Dans une vie professionnelle, le talent ne suffit pas, il faut le mettre au service de sa vocation, définie par Platon : là où vos talents (potentiels) rencontrent les besoins du monde, se trouve votre vocation . "Comme le talent, il faut la développer, trouver sa version, celle qui vous rendra utile au présent et au futur, qui laissera une trace indélébile de votre présence sur cette Terre… Je travaille mon talent, et j’ai trouvé ma vocation dans le partage de ma passion, ma profession. Nous vivons dans une société où, malheureusement, l’élitisme n’est plus à la mode. C’est même plutôt une faiblesse en Wallonie. Une faiblesse en Wallonie… sauf en Brabant wallon."

Alexandra Tondeur tient à le souligner : "En BW, nous visons le haut niveau, nous n’avons pas peur de revendiquer ce caractère élitiste et ambitieux. La Province soutient ses talents ! Malheureusement, en matière de sport de haut niveau, la Wallonie traîne la patte dans le soutien à ses athlètes, elle veut des champions mais ne les traite pas à leur juste valeur ! Ils bossent tous les jours pour vous faire vibrer, vous offrir les émotions du sport, pour faire reconnaître leur pays et leur région."

La triathlète déplore cependant la situation dans laquelle se trouve son club, le RCABW. "Respecter les athlètes, c’est leur offrir un cadre de travail, des infrastructures à hauteur de leur talent, dans lesquelles ils vont s’épanouir et se sentir forts. Les infrastructures de mon club, le RCABW, méritent d’être à la hauteur des talents qui le représentent. La région ne peut pas rester sourde à ses revendications, que je soutiens. Churchill disait ‘Vous avez des ennemis ? C’est bon, ça veut dire que vous vous êtes tenu debout pour quelque chose dans votre vie’."

Profitant de sa notoriété, Alexandra lance donc un appel : " I have a dream , je rêve pour mon pays, pour ma région, que nous ayons à cœur de respecter nos champions car c’est grâce à eux que vous repoussez vos limites, ce sont eux qui vous inspirent, et rendent ce monde ambitieux pour vous offrir la force de chercher et trouver la meilleure version de vous-même."

Pour conclure son message, plein d’espoir, mais aussi de motivation pour les autres, Alexandra Tondeur ajoute : "Peu importe qui vous êtes, ce que vous faites, quand le moment viendra, celui où vous jouez votre carrière, votre vie, que des milliers de voix vous diront ‘Tu n’es pas prêt, tu n’y arriveras pas, regarde les autres comme ils sont forts’, concentrez-vous sur cette voix unique, celle qui vous criera ‘Tu es prêt, tu as travaillé dur, tout dépend de toi, vas-y maintenant’. Cette unique voix est celle de l’ambition !"

Ville, RCA et RCABW font le maximum pour que la piste soit homologuée !

À Nivelles, le RCABW est l’un des clubs les plus prestigieux. La structure de Noël Levêque rayonne dans la Province du Brabant wallon, en Wallonie, en Belgique mais aussi à l’étranger. Mais voilà, le club souffre d’un manque d’infrastructures de qualité, à l’heure où l’on parle des Jeux olympiques, des chances de médailles, de performance, encore faut-il que les attentes placées sur les athlètes soient suivies de faits…

Et pour réaliser des exploits, il n’y a pas de secret, seul le travail compte. Encore faut-il avoir les outils de qualité pour y parvenir…

La piste d’athlétisme utilisée par le RCABW est dans un état déplorable malgré des travaux voilà peu. Mais la qualité laisse à désirer. Un long combat pour les responsables mais aussi pour les autorités.

Caroline Soupart, pour le RCABW, ne lâchera rien. "Le dossier avance. La RCA, le RCABW et la Ville de Nivelles collaborent sur la planification et l’exécution par Allard Sport de travaux provisoires de réfection en vue d’obtenir l’accréditation 2020 pour cette piste. Les travaux sont attendus pour le tout début du deuxième trimestre. Un rendez-vous vers le 20 avril a été convenu avec la LBFA… Si retard avec les travaux, le rendez-vous avec la LBFA peut être ‘un peu’ postposé si nécessaire, mais pas trop, car le RCABW organise sa première compétition sur piste le 13 mai 2020 ! L’échevin des Sports Hubert Bertrand a néanmoins confirmé la rénovation de l’éclairage de la piste !"

Saul