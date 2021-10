Il était bien connu à Genappe, où il dirige plusieurs établissements, dont Au milieu de nulle part et La Lanterne. Il s’est fait connaître en Brabant wallon et même en Wallonie en pleine crise sanitaire, quand avec d’autres il a lancé le Collectif Horeca Wallonie. Maxence Van Crombrugge était encore devant les portes du parlement wallon voici quelques jours pour défendre les intérêts d’un secteur qui a déjà tellement souffert ces derniers mois. Jeudi, les administrateurs de la Fédération Horeca Wallonie l’ont choisi pour en faire leur président. Maxence Van Crombrugge succède ainsi à l’Arlonais Thierry Neyens, qui a occupé le poste durant dix ans et qui reste administrateur.

(...)