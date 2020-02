La société, qui annonce une restructuration, a reçu 13,656 millions € d’aides à l’investissement pour un montant total d’investissement de 124 millions €. GSK a également touché 71,6 millions € d’autres aides wallonnes diverses, dont 61 millions € ont été remboursés par l’entreprise.

L’annonce de la menace qui plane sur les emplois chez GSK a provoqué l’indignation d’une partie de la classe politique. “Existe-t-il en Belgique entreprise mieux servie en aides publiques que GSK ? Peut-on imaginer que ces aides soutiennent restructuration et délocalisation d’une grande entreprise (très) largement bénéficiaire ?”, a twitté Patrick Dupriez, ex co-président d’Ecolo et Président d’Etopia.

(...)