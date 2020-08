On s’en doute, le contexte n’est pas des plus favorables actuellement pour les commerçants et les dernières mesures annoncées à la veille des soldes, avec notamment l’obligation du port du masque en centre-ville et l’interdiction de faire du shopping à plusieurs, ne contribuent pas à ramener du monde dans les magasins.

Malgré tout, pour tenter d’inviter un maximum de monde dans le centre de Nivelles samedi, au premier jour des soldes, Au Fil des Arts proposait des prestations artistiques dans l’après-midi et en début de soirée, sur quatre scènes différentes. De jolis moments avec des disciplines aussi diverses que le jazz, la jonglerie, la magie, le chant choral…