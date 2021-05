Dans sa volonté d’encourager le développement de projets locaux et en phase avec les nouvelles habitudes de consommation et les enjeux environnementaux, la SNCB lance, à Ottignies (et dans trois autres gares du pays), un projet pilote avec des points de distribution de produits frais issus du circuit court.

Le concept : un espace de retrait hebdomadaire de produits alimentaires locaux (fruits et légumes essentiellement) sera installé. Des produits qui seront préalablement commandés en ligne. Les personnes intéressées pourront donc commander les produits à l’avance via un site internet dédié, et venir chercher leur commande à la gare une fois par semaine, au retour du travail par exemple. Les produits pourront être retirés à partir du 21 mai à la gare d’Ottignies.

Lancé en septembre 2020, l’appel d’offres a donné suite à une quarantaine de réponses. Pour la Wallonie, après analyse des candidatures, la SNCB a octroyé le marché à "Agricovert", situé sur le parvis de la gare d’Ottignies, et qui sera ouvert chaque vendredi de 15 h à 18 h. Agricovert n’a pas été choisi par hasard mais parce qu’il répondait à divers critères tels qu’une offre variée et de qualité, principalement constituée de fruits et légumes et pouvant aussi être complétée par d’autres produits alimentaires ou encore le fait de proposer au minimum 70 % de denrées locales, produites dans un rayon de maximum 30 km.

Ce projet est prévu pour un an dans un premier temps, et sera susceptible de perdurer, voire de se développer dans d’autres gares, en fonction de son succès. "Faire des gares des lieux vivants. C’est mon souhait en tant que ministre tout autant qu’en tant que navetteur, explique Georges Gilkinet, vice-Premier ministre et ministre de la Mobilité. Avec des produits frais, locaux et de qualité à retirer en gare, la SNCB permet à ses voyageurs d’allier l’utile à l’agréable. J’espère que le projet pourra se déployer plus tard dans d’autres gares."