Après deux ans d’absence, l’Offshore s’offre une 11e saison. A partir de ce soir, le célèbre afterwork brabançons reprend du service. Ouvert de 15h30 à minuit, il est ouvert aux familles comme aux plus fêtards.

Situé dans un cadre idyllique, celui du lac de Genval, l’apéro ensoleillé n’a de cesse de séduire les foules. Musique, cocktails et petite restauration comblera petits et grands lors de cette édition 2022.

L’offshore se tiendra un jeudi sur deux à partir de ce soir, et ce, jusqu’au 22 septembre inclus. Autre information intéressante, il est possible de se garer à la gare de Genval (5 minutes à pied) et de récupérer le prix du ticket en voucher boisson à l’entrée.