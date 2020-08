La caserne de Nivelles sera-t-elle bientôt fermée ? Les rumeurs vont bon train ces dernières semaines et sont même remontées jusqu'au président de la zone Hainaut-Est qui s'interrogeait. Si on sait que les casernes de Tubize et de Wavre, jugées trop vétustes, seront amenées à déménager dans des bâtiments modernes dans un futur proche , on peut s'étonner de la fermeture de celle de Nivelles, située en face du commissariat de police et dont l'inauguration remonte à 2007. Contacté, le commandant de zone confirme que l'idée a été évoquée lors d'un collège mais elle est mise de côté, pour le moment.